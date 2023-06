L’assessore Caucci "Nessuna rivoluzione L’aiuto ai più deboli è un segno di civiltà"

di Pierfrancesco Curzi

Si è tanto parlato di assessori ‘politici’ e ‘tecnici’ alla vigilia della formazione della nuova giunta comunale. I primi hanno sicuramente avuto la meglio sui secondi, ma ci sono alcune figure che potrebbero ricoprire entrambi gli ambiti. Come Manuela Caucci, a cui il sindaco Silvetti ha attribuito una delega principale tra tutte: i servizi sociali. Avvocato, con una carriera trentennale passata a occuparsi di diritto di famiglia, minori, amministrazioni di sostegno. È lei la figura che ufficialmente da ieri ha preso il posto di Emma Capogrossi.

Cosa pensa dell’assessore uscente avvocato Caucci?

"La Capogrossi è stata un buon assessore, ci tengo a dirlo, perché i servizi sociali hanno funzionato bene. Ho ricevuto soltanto pareri positivi su di lei. Spero di poterla incontrare presto, se disponibile, anche per avere un passaggio di consegne".

Come cambia la sua visione dei servizi sociali?

"Da utente, come avvocato, ad assessore il passaggio sarà delicato. Prima, nel mio ruolo di volontario tutore dei minori e curatore speciale avevo altre incombenze. Avendo vissuto in prima persona come hanno lavorato gli uffici comunali non penso dovrò applicare alcuna rivoluzione".

La dirigente, Claudia Giammarchi, e il resto del personale degli uffici non corrono alcun rischio di essere messi alla porta?

"Non ne vedo il motivo. La Giammarchi la conoscevo da prima, è una ottima dirigente. Non stravolgerò alcun equilibrio. La politica, specie nel mio settore, c’entra poco".

Teme, in corso d’opera, di veder ridotto il budget per i servizi sociali?

"Spero di no, mi batterò nel caso. Le risorse per le fasce più deboli non sono mai abbastanza, il grado di civiltà di una giunta si misura proprio da qui. Su quanto investito dalle giunte passate non ho alcune recriminazione da fare".

Come intende affrontare il nodo dei richiedenti asilo che non hanno un posto dignitoso dove vivere in città?

"Presto avrò un incontro con l’assessore regionale Saltamartini che ha la delega su questo tema, intanto parlerò con l’ufficio Patrimonio per trovare sistemazioni dedicate a queste persone che non possono essere abbandonate così. Vederli dormire al Passetto mi ha fatto male. La Regione ha la forza di darci una mano. La filiera istituzionale l’abbiamo creata, adesso facciamola funzionare. Ma sul tema dei richiedenti asilo mi faccia dire una cosa...".

Prego.

"La questura velocizzi quanto più possibile la consegna dei cedolini agli stranieri in modo da consentire un’emersione del loro status, per non trovarli a bivaccare al Passetto o altrove. Per il resto lavoreremo con la Caritas e tutte le associazioni che si occupano dei temi legati alle povertà".

Cosa le suscita la recente indagine della Squadra mobile su un’associazione che lucrava, truffando lo Stato, sulla pelle dei migranti?

"Rabbia. Servono più controlli, da parte di tutti. Con le deleghe affidate all’assessore Zinni (sicurezza urbana, polizia locale, ndr) la pacchia è finita. Sia chiaro, nel caso di quell’indagine si tratta di una mela marcia in un cesto di tante associazioni che fanno un lavoro straordinario".

Sulle altre deleghe che le sono state affidate, dalle politiche socio.sanitarie ai rapporti con Viva Servizi a che punto siamo?

"Mi lasci del tempo per prendere confidenza con temi che devo approfondire".

Un obiettivo e un sogno per concludere.

"L’obiettivo è migliorare la vita e l’autonomia dei disabili. Il sogno? Creare dei luoghi di aggregazione per persone non più giovani e sole e metterle in correlazione con i bambini".