L’assessore Eliantonio: "Il test sulla viabilità ci ha dato conferme. E arrivano altre novità"

È arrivato allo stadio con congruo anticipo, l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. E, quando raggiunto dal Carlino a bordo campo, è apparso visibilmente soddisfatto per un Del Conero tornato baricentrico rispetto ai concerti d’alto profilo e di forte richiamo. "Siamo molto soddisfatti che Zucchero sia partito proprio da Ancona per la data zero del suo tour mondiale – ha spiegato venerdì, nei minuti prima dello show di Sugar –. Con questa serata si apre una grande stagione di concerti, perché toccherà sabato (stasera, ndr) ai Pinguini Tattici Nucleari e mercoledì 2 luglio a Ultimo, mentre Vasco Rossi ha già annunciato due date nel 2026". Non solo i live degli artisti nel principale impianto sportivo cittadino, però, nei pensieri dell’assessore: "Senza dimenticare appunto i concerti al Porto antico e all’Anfiteatro – ha aggiunto –. Sono segnali importanti per la nostra città". Poi, pur senza sbottonarsi troppo, ha lasciato intendere che le sorprese potrebbero non essere finite qui. "Nelle prossime settimane – l’anticipazione senza spoiler – potrebbero esserci altri annunci". Vedremo. I primi due eventi sono quelli noti, al Del Conero, con i Pinguini e Ultimo che attireranno folle di persone considerevoli.

Ma intanto, nella prima prova della serata di Zucchero, il test sulla viabilità è stato superato. "Non abbiamo avuto notizie di particolari disagi – il commento di Eliantonio –. Ha funzionato bene il sistema collaudato del trasporto pubblico locale aggiuntivo e delle navette. Un’organizzazione sicuramente molto positiva. Ora avremo altre due prove importanti, ma con numeri diversi. Certo è che il dispositivo rimane lo stesso, compresi anche i posti auto in più nella zona della Baraccola. Siamo convinti che anche quello è un sistema collaudato e che saprà dare i suoi frutti". Concludendo sul concerto di Zucchero Sugar Fornaciari, in un post sui social, l’assessore Eliantonio – dinanzi alle sedute della platea – ha pubblicato una foto e la sua riflessione di chiusura: "Quasi tre ore di grande musica. Un tour mondiale che durerà ben due anni e che proprio dalla nostra città, ieri (venerdì), è partito. Zucchero è l’artista internazionale che ha aperto la stagione dei grandi concerti di Ancona. Mai come quest’anno, un’estate senza precedenti".

Giacomo Giampieri