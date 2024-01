L’assessore faccia davvero l’assessore

ai più eventi alla Mole". Poi il tiro venne corretto: "Nell’anno dei lavori". "Lazzabaretto chiuso per tutta l’estate e niente cinema sotto le stelle per sistemare il ponticello di ingresso". E ci risiamo con un altro cambio in corsa: film sotto le stelle garantiti e si cercherà di fare il possibile per trovare ingressi alternativi per il "Lazza". Senza tornare ancora una volta sulla scivolata fatta a proposito degli ebrei, ci chiediamo se l’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, abbia capito il ruolo istituzionale che sta ricoprendo e di quanto sia importante misurare le parole con cognizione di causa. E basta con le porte chiuse in faccia alle associazioni culturali. Una buona manager per intercettare fondi europei? E allora faccia la manager.