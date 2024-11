L’assessore Fantasia: "Successo in teatro, centro pieno e negozi chiusi"

Il debutto della stagione di prosa al teatro la Nuova Fenice ha visto la presenza di un gran numero di persone che si sono riversate nel centro anche dai Comuni limitrofi. Tanta gente attratta dalla cultura ma poco riscontro da parte delle attività osimane del centro. "Anche se i ’food’ erano per la maggior parte chiusi, possiamo ritenerci contenti per questo risultato – dice l’assessore alla Cultura Federica Fantasia -. La previsione più auspicabile era portare 600 persone al teatro, martedì e mercoledì ce ne sono state 650, numeri che ci danno ragione nel proporre un cartellone doppio per una città di 35mila abitanti e che da tempo ha visto numerosi cittadini privarsi della possibilità di frequentare il teatro per mancanza di posti. La decisione di programmare una doppia serata in economia, il sostegno degli sponsor e la presenza di 650 spettatori ci darà ragione per parlare di bilancio in pareggio". A vivacizzare la cultura sta contribuendo anche l’avvio della programmazione cinematografica. Anche domani il cinema a teatro è aperto con il nuovo film "Berlinguer – La grande emozione". "Il cinema mancava ad Osimo da 40 anni. Compatibilmente con il cartellone teatrale, la programmazione cinematografica caratterizzerà i weekend fino a primavera".