L’assessore Glorio: "Continuare ad ampliare il bosco urbano"

In cinque anni sono state piantumate circa tremila e 200 piante a carico del Comune e tremila e 360 esemplari da parte di privati. "Anche per il 2023 abbiamo proseguito a piantare alberi, personalmente ho seguito l’ordine e la messa a dimora di 163 esemplari, di cui nove nel parco della Rimembranza e nove nel bosco urbano di Osimo Stazione vicino alla scuola. Le restanti nel giardino della scuola di infanzia del Foro Boario e nel cortile della primaria Bruno da Osimo", spiega l’assessore all’Ambiente Michela Glorio. Dall’analisi realizzata nell’ambito del nuovo Puc, si calcola che i metri quadrati di verde pubblico in ambiente urbano sono 783mila e 217, circa 22 per abitante. "L’Istat ci dice che la disponibilità media di aree verdi nei centri urbani è di 32,5 metri quadrati per abitanti. Questo dato ci conferma che c’è necessità di avere maggiori spazi adibiti a bosco urbano e spero sia un faro che guidi l’operato delle prossime amministrazioni". Effettuate poi indagini di stabilità sui due esemplari di pino di Aleppo a piazza Nuova, di cui uno monumentale: è stato sottoposto ad approfondimento a trazione controllata e presenta fattori di sicurezza ipogea al di sopra del valore minimo ammissibile.