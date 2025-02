L’assessore-pensiero: "Sosta, ora più tolleranza nei giorni festivi in centro"

"Se mi sta chiedendo il mio pensiero sull’opportunità di sanzionare a tappeto la sosta irregolare del dopocena nei giorni festivi e prefestivi, le dico che non credo sia la strada giusta da perseguire". A sostenerlo è il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Giovanni Zinni, che dice la sua in merito alla sosta e alla viabilità in centro in determinati periodi della giornata: "Colpire a fondo gli automobilisti che il sabato sera magari decidono di trascorrere la serata in centro e non riescono a trovare parcheggio non è la mia priorità. Sia chiaro – precisa Zinni – sto parlando di parcheggi in lieve difetto, magari sopra un marciapiede o a un incrocio di strade non troppo trafficate e altre fattispecie; chi lascia l’auto in zone pericolose e mette a rischio la circolazione va sanzionato a dovere. Il traffico della sera, del dopocena, non è lo stesso dei giorni feriali, delle mattine e dei pomeriggi, dove è chiaro che la sosta va resa regolare a tutti i costi per non creare ulteriori problemi. Vorrei trovare un punto d’incontro che non sia né la tolleranza zero né tanto meno il liberi tutti".

L’assessore Zinni aggiunge un dettaglio importante coinvolgendo il personale del comando della polizia locale, di cui ha un’altra delega, durante i neonati turni serali, espletati per ora soltanto i sabato sera in attesa di rimpinguare la pianta organica: "Le squadre dei turni di sera e di notte vorrei si concentrassero di più nel contrasto della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze, per rilevare incidenti, fare servizi di controllo della velocità e non soltanto elevare sanzioni. Colgo l’occasione per ribadire che nella serata di sabato scorso, precedente al ‘Bomba day’ al porto, non è stata sanzionata neppure una sola auto di un residente del centro storico. Sarebbe stato anche piuttosto ingiusto visti i disagi".

