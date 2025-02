L’assessore promette: "Non resteranno impuniti"

"Siamo informati degli episodi, sono fatti accaduti recentemente e ci stiamo muovendo". Così il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni risponde alla situazione di degrado e danneggiamenti avvenuti in centro, nella zona tra piazza Stamira e vicolo Menicucci, e segnalati da un cittadino che li ha subiti in prima persona, trovandosi l’automobile danneggiata da alcuni vandali notturni. "Questi episodi possono sempre accadere – osserva Zinni – non sono il sintomo di un fenomeno ben determinato ma è evidente che sono molto, molto, molto fastidiosi come episodi nei confronti dei legittimi proprietari che purtroppo si ritrovano a dover riparare le proprie automobili e magari senza trovare un colpevole. Faremo di tutto con le videocamere per cercare di rintracciare chi è stato a danneggiare le vetture in sosta e cercare di dare corso alla giustizia. In futuro continueremo a fare molti controlli con la polizia locale, anche in borghese e con la squadra antidegrado proprio per cercare di prevenire queste situazioni indecorose". Chi ha danneggiato le auto in sosta, per il gusto di divertirsi e perché magari era sotto l’effetto di sostanze alcoliche, non rimarrà impunito. Si cercherà nei filmati delle videocamere. A gironzolare in zona e a bivaccare a tutte le ore, sono più o meno sempre le stesse persone. Il vice sindaco promette anche maggiori controlli e prevenzione per i giorni che verranno. "Li effettueremo il venerdì sera – dice Zinni – e il sabato notte, sicuramente". Al momento però non risultano al Comune situazioni di pericolo "né al momento siamo stati attenzionati dagli organi competenti – aggiunge sempre Zinni – In alcune fasce orarie e in alcuni giorni in piazza Stamira bivaccano effettivamente per qualche ora diurna persone note con problemi e le forze dell’ordine fanno tanti controlli, compresa la polizia locale. In zona ci sono anche le telecamere di pubblica sicurezza e le guarderemo". In tutta la città ci sono zone più attenzionate proprio per la presenza di gruppi più o meno giovani che sono soliti frequentarle. "Gli obiettivi sensibili – aggiunte il vicesindaco – sono gli Archi, piazza Medaglie d’Oro, tutto il centro e la stazione ferroviaria". ma. ver.