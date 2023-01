L’assessore Rossi: "Tante le chiusure ma inizia la ripresa"

"Nonostante un rallentamento delle attività dovuto agli strascichi della pandemia si registra una gran desiderio di ripresa e siamo confidenti per la prossima stagione estiva". Ad affermarlo è Clemente Rossi, assessore con deleghe a Urbanistica, Commercio e Trasporto pubblico, in sede di bilancio di fine anno. "A fronte di una serie inevitabile di chiusure (circa 34) il dato è stato riequilibrato da altrettante riaperture. Castelferretti si conferma come la localizzazione più felice per sostenere il Centro Commerciale Naturale alla portata del cittadino di tutte le età. Quanto al Piano particolareggiato per il centro storico, è stato consegnato il Piano attuativo che dovrà passare al vaglio degli enti sovraordinati".