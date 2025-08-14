L’assessore . Saltamartini:: "Mancano i medici?. E’ colpa del Pd"

"Nel 2015, quando Ricci faceva parte del giglio magico con Renzi, decisero di formare 10mila medici di medicina generale sapendo che nel 2025 ne andavano in pensione 16mila. Non so con quale faccia vada davanti ai pronto soccorso lamentandone la carenza". L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini (foto), ha risposto così alle accuse del candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, che si è recato all’ospedale di Urbino denunciando la mancanza di personale medico. "Una notizia del tutto infondata - ha aggiunto Saltamartini - il tema è che all’ospedale di Urbino lavoravano alcuni medici gettonisti che dal primo luglio non possono più lavorare nel settore pubblico. Noi dal 2021 formiamo più medici e dal prossimo anno, secondo le previsioni del sindacato Anao Assomed, il sistema marchigiano avrà i medici necessari". Intanto ad Ancona, è stato presentato l’accordo integrativo regionale tra la Regione Marche e le parti sindacali dei medici di medicina generale. Per garantire flessibilità contro la carenza dei medici l’accordo introduce in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità per i medici di svolgere, su base volontaria, fino a dieci ore settimanali aggiuntive.