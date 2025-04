L’assessore sconcertato: "Valutiamo anche sanzioni"

Sull’ingiustificato sfalcio delle orchidee all’interno del Parco del Cardeto interviene immediatamente l’assessore al Verde pubblico Daniele Berardinelli, che ha ‘segnalato’ quanto purtroppo è avvenuto in un luogo così importante dal punto di vista naturalistico, e così caro a tutti gli anconetani. Assessore Berardinelli, che dire?

"Sono sconcertato per quanto accaduto".

Va chiarito che non siamo di fronte a una ‘colpa’ da parte dell’amministrazione comunale?

"Si tratterebbe di un errore gravissimo e ingiustificabile, che si sarebbe verificato in piena difformità rispetto alle indicazioni fornite dal Comune, e nonostante i cartelli pienamente visibili in queste zone protette".

Di cosa si potrebbe parlare? Di incompetenza da parte di chi ha effettuato i lavori?

"Ci sono ancora i segni del passaggio della falciatrice, quindi credo sia evidente che abbiano sbagliato in modo grave. Tra l’altro in quei punti ci sono i cartelli che dicono addirittura di non raccoglierli i fiori. Per cui è ovvio che hanno sbagliato proprio di grosso".

E ora cosa succederà?

"Ho appena chiesto agli uffici competenti di approfondire, dando indicazione di valutare tutti i provvedimenti necessari che possono essere presi". Anche provvedimenti di natura economica?

"Diciamo che sono possibili anche sanzioni nei confronti della ditta esterna. In ogni caso voglio che ci sia una contestazione ufficiale da parte dell’ufficio verde. Con il dirigente domani (oggi per chi legge, ndr) ci sentiremo. In realtà già gli ho scritto. Credo che sia opportuno contestare il danno che è stato fatto".

Ma sarà possibile ‘rimediare’ in qualche modo al danno? "Bisognerà cercare di ripristinare la situazione. Per questo motivo ho chiesto, soprattutto, di attivare tutti i percorsi che serviranno a ripristinare l’habitat naturale dell’area interessata. Quelli tagliati erano fiori selvatici, una delle tante cose bellissime che si trovano nel Parco del Cardeto, e che vanno preservate in ogni modo".

Pare che le orchidee non siano state tagliate tutte.

"Sì, me l’hanno detto. Ovviamente non credo che la cosa sia rimediabile piantando dei semi. Approfondiremo comunque la cosa. Sicuramente episodi del genere non dovranno accadere mai più".

