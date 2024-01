L’assessore sollecita l’impresa: "Partiamo male, ora avanti tutta"

Lavori al Mercato delle Erbe già in ritardo, l’assessore sollecita uffici e impresa. Di fatto la consegna dell’area messa a disposizione della ditta che si occuperà della ristrutturazione della splendida struttura liberty tra corso Mazzini e via Magenta è avvenuta lunedì scorso. In parte il lavoro di preparazione, ossia la posatura dei jersey per chiudere i varchi e parte della cartellonistica, è stato preparato nei giorni precedenti e da lunedì la ditta avrebbe dovuto già palesarsi. Così non è stato: "In realtà, stando agli accordi presi – spiega Stefano Tombolini, assessore ai lavori pubblici – il primo, vero intervento, con il posizionamento delle barriere interne al mercato per avviare l’opera vera e propria doveva avvenire ieri (mercoledì, ndr.), ma ciò non è avvenuto. Per questo ho deciso di richiamare gli uffici a svolgere un ulteriore sollecito nei confronti della società che si è aggiudicata l’appalto per i lavori. Se già iniziamo così non va bene, in considerazione del fatto che si tratta di interventi previsti dal Pnrr con un chiaro e preciso vincolo temporale".

Alla luce del sollecito è molto probabile che tra oggi e al massimo lunedì la ditta sarà operativa all’interno del sito. Stando all’applicazione del progetto, la ditta incaricata inizierà a lavorare internamente sul lato sinistro della struttura guardando frontalmente da corso Mazzini. Ogni area di intervento verrà sigillata da pannelli in cartongesso per isolare la parte ed evitare problemi ai commercianti dopo la decisione consensuale di restare dentro il mercato durante i due anni dell’intervento: "Si lavorerà a compartimenti per limitare il più possibile i disagi nei confronti dei commercianti e tenere sotto controllo anche il livello delle polveri prodotte dagli interventi" aggiunge il titolare dei lavori pubblici che poi affronta il tema dei timori da parte dei commercianti per i due anni previsti per la durata dei lavori. Non soltanto quelli che stanno dentro il Mercato delle Erbe, ma soprattutto i negozianti di quel tratto di corso Mazzini: "Sono andato di persona a sentire l’aria che tira tra loro e capisco i disagi arrecati dall’attivazione del cantiere. Cercheremo di limitarli quanto più possibile".