L’assessore Tombolini: "Basta con quelle transenne. Denunciamo i condomìni"

La città ostaggio di decine di transenne poste ai margini dei marciapiedi a causa dei crolli di intonaci o di altre parti in muratura: l’amministrazione comunale minaccia un giro di vite nei confronti di proprietari e amministratori di condominio. L’allarme è stato lanciato ieri dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, che, rispondendo a un’interrogazione di Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia) in merito a un edificio di corso Amendola, ha lanciato una serie di affondi: "Di occupazioni di suolo pubblico come quella ad Ancona ce ne sono centocinquanta e io ne ho davvero abbastanza – ha tuonato Tombolini – Noi non possiamo intervenire, quelle sistemazioni spettano ai singoli proprietari degli immobili o, in caso di condomini, degli amministratori. Gli stessi avrebbero tempo 90 giorni per sistemare le cose, ma nessuno lo fa e così passano mesi, anni, le staccionate, che tra l’altro sono le nostre e dunque a spese della cittadinanza, si rovinano col tempo e nulla cambia, adesso tutto questo non accadrà più, basta deturpare il territorio con queste transenne, d’ora in avanti a chi non rispetterà i vincoli di legge invieremo delle ordinanze coattive e chi non provvede a intervenire sarà vittima di procedimenti penali. Ripeto, di esempi come quello di corso Amendola ce ne sono tanti, penso a via Magenta, via Ascoli Piceno (in quella via addirittura ce ne sono ben tre anche a causa dei cedimenti di una mura), all’angolo tra via Cialdini e corso Stamira e via discorrendo. Sul palazzo storico di corso Amendola 42, tra l’altro, c’è anche l’aggravante di alcuni condomini che hanno grossi privilegi su cui vorrei vederci più a fondo. Ho intenzione di attivare una lotta dura nei confronti di alcuni furbetti, non può essere sempre colpa del Comune" ha aggiunto Tombolini.

p.cu.