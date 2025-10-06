L’assessore Tombolini: "Buche nelle strade?. Servono più soldi e tecnici. Ma ci stiamo lavorando"

Strade e buche cruccio di Ancona. L’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi che costeranno complessivamente oltre quattro milioni di euro per il completo rifacimento del manto stradale delle vie dove l’asfalto è più devastato. Intanto, però, il maltempo continua a flagellare la città e le buche nascono o rinascono da ogni parte, come riportato anche nell’articolo apparso ieri sul Resto del Carlino. Della questione buche e ammaloramento strade ne parla l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, che distingue tra la manutenzione ordinaria, come quella relativa alla chiusura di una buca, e la manutenzione straordinaria, quella che appunto sta riguardando e riguarderà diverse porzioni stradali di Ancona: "Per gli interventi che abbiamo programmato siamo un po’ indietro rispetto ai tempi stabiliti – spiega Tombolini –. Sono partiti i cinque interventi da 150mila euro, più tre lotti da 900mila, è partito in gara il primo che faremo entro ottobre, non so se riusciremo a fare il secondo, siamo un po’ in ritardo anche negli uffici e c’è tanto da fare, siamo appena all’inizio. Però vorrei distinguere il ragionamento delle buche da quello della manutenzione straordinaria".

Tombolini sottolinea poi proprio la differenza tra i due tipi di intervento: "Quando la strada viene rifatta completamente, è un intervento di manutenzione straordinaria in cui si interviene anche sul sottofondo, tipo il lavoro fatto in via De Gasperi. Adesso stiamo aspettando che finiscano i lavori di Viva Servizi in via Torresi e via Giordano Bruno per iniziare ad asfaltare prima via Torresi, che in fatto di buche è un bagno di sangue, e poi anche via Giordano Bruno. Invece le buche che vedono i cittadini e che riusciamo a colmare, a volte anche con difficoltà, sono buche che derivano da problemi cosiddetti puntuali, cioè strade in cui effettuiamo una manutenzione punto per punto. Passano gli stradini, si fermano, ci buttano l’emulsione e tappano la buca. Ma ci sono strade in cui questo non è più possibile farlo perché sono ridotte a un colabrodo. E sulla manutenzione ordinaria abbiamo un problema strutturale: il servizio che deve occuparsene è lo stesso che fa interventi urgenti, transennamenti ai cornicioni pericolanti, pulizia dei fossi, montaggio e smontaggio palchi, che fa tantissime cose e le persone sono poche. Dovremo metterci mano. Lo faremo con il sindaco prossimamente perché va riorganizzata la struttura. I mezzi che abbiamo e il personale applicato sono inadeguati alla grandezza del problema".

Poi c’è anche una questione economica, come spiega ancora Tombolini: "I fondi per la manutenzione straordinaria sono molto ingenti e li possiamo prendere con il mutuo. Ma per quella ordinaria no, quella si finanzia con la spesa corrente che invece è un capitolo molto povero nel nostro bilancio. C’è anche da trovare il modo per investirci maggiori risorse. Al momento sono 750mila euro l’anno, una goccia nel mare per un problema che riguarda 350 km di strade. Sarebbe come avere una pistola ad acqua invece del bazooka che servirebbe. Però stiamo lavorando per armarci di bazooka, per costruire una macchina efficiente nella risoluzione dei problemi della manutenzione stradale".