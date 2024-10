L’assistenza sanitaria. Posto medico avanzato al Campo di Marte

L’ASL Toscana nord ovest, di concerto con gli organizzatori di “Lucca Comics & Games”, ha predisposto un sistema di coordinamento di tutte le strutture operative per l’assistenza sanitaria all’interno dell’area interessata dall’evento. Per tutta la durata della rassegna (dalle ore 8 alle 20) l’assistenza sanitaria e il pronto intervento vengono garantiti dal posto medico avanzato (Pma) allestito nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, che funge da supporto per tutte le attività finalizzate alla sicurezza e all’assistenza. Ieri il primo accesso si è registrato intorno alle ore 10 per un lieve malore di una ragazza, accompagnata al “Campo di Marte” da un’ambulanza della Misericordia di Marlia.

Il posto medico avanzato, la cui attività è coordinata dalla responsabile dell’Emergenza urgenza territoriale di Lucca e Valle del Serchio Maria Grazia Lencioni e dal coordinatore infermieristico Adriano Gabrielli, dispone di due ambulatori per la visita, di due letti di degenza per un’osservazione breve dei pazienti, di barelle da utilizzare allo stesso scopo e di altri servizi per i pazienti e per gli operatori.

All’interno del Pma unico si trovano dunque costantemente per 12 ore, dalle 8 alle 20, due medici e due infermieri 118, insieme ad altro personale che si occupa di questo importante servizio.

A disposizione della struttura ci sono un’automedica (che si va ad aggiungere a quella in normale servizio nel territorio lucchese) e un’ambulanza di appoggio. E’ inoltre presente un mezzo che può riaccompagnare nell’area Comics le persone che, dopo essere state curate nel Pma, sono in condizione di riprendere la visita ai padiglioni.

A coordinare i mezzi – oltre 14 ambulanze dislocate in tutti i luoghi in cui si svolge la manifestazione – e le squadre di soccorso è un mezzo mobile del 118 che viene utilizzato per i grandi eventi, grazie alla collaborazione con la Funzione 2 Sanità della Regione Toscana e con la centrale operativa 118 COAT Centrale Operativa Alta Toscana. Si tratta di una vera e propria centrale 118 mobile.