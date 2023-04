L’associazione "Amancona" rinasce e rilancia

Si chiama "AMAncona" e si pone come una nuova realtà associativa, un movimento d’opinione di un gruppo di cittadini per migliorare la città. "L’associazione rinasce ricostituendosi giuridicamente – dicono i promotori – e rilanciando la propria attività di stimolo anche come movimento d’opinione, per il miglioramento dell’immagine, della funzione e dell’attrattività di Ancona". I membri dicono che faranno di tutto per sostenere programmi condivisi di chi vuole, con il proprio impegno, in ogni campo, elevare la città, il suo territorio e la comunità anconitana tutta, riportandone sostanza e percezione ai livelli che le competono e che si ritengono perduti e abbandonati da un generale disamore e un mancato senso di appartenenza che durano da diversi anni e dall’operato di diverse amministrazioni pubbliche. La missione di AMAncona è culturale, di partecipazione e promozione ad idee, progetti, eventi che possano giovare alla causa appena esposta. "Ancona ha due gravissimi deficit di attenzione – dice l’associazione – nei confronti di due fasce d’età che invece di essere considerate preziose risorse sono dimenticate e trascurate: i giovani e gli anziani. Ciò significa avere a cuore la comunità, occuparsi del sociale. Mancano politiche di aggregazione, di ospitalità e ricreative. Per gli studenti e per la longevità attiva non c’è nulla. Le strutture sportive oggi sono state colpevolmente demandate alle società e consorzi che fanno i salti mortali per quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che spetterebbero al proprietario. I punti principali da seguire saranno: rilancio delle circoscrizioni come punto di incontro e socializzazione, una politica della casa e l’abbassamento dell’Imu, la considerazione dei danni subiti da molti cittadini per i recenti eventi sismici, la sicurezza: basta con furti e baby gang, occorrono maggiore attenzione e coordinamento con le forze dell’ordine e la prefettura".