L’associazione Jesi Clean si racconta agli studenti: "Ecco cosa facciamo"

L’associazione Jesi Clean, martedì mattina, ha partecipato "con molto piacere all’assemblea d’istituto del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi". Ne ha dato notizia il segretario Giacomo Mosca, secondo il quale "abbiamo avuto modo, per la prima volta da quando l’associazione è nata, di incontrare quasi 1000 studenti tutti in un’unica mattinata. Dopo aver raccontato loro come siamo nati, cosa ci ha portato a diventare quello che siamo oggi e gli ideali che i quasi 100 iscritti condividono essendosi iscritti all’associazione, abbiamo mostrato loro le attività svolte".

E nel dettaglio. "Essendo ormai molte, abbiamo deciso di far scegliere a loro quali fossero le attività, cercando tra i nostri profili social, che destano più curiosità: abbiamo così avuto modo di parlare veramente di tantissime iniziative, come i parklet, ossia la colorazione arcobaleno del parcheggio che anticipa l’attraversamento pedonale, così da aumentare la visibilità di coloro che attraversano la strada, riscontrando in tutti gli studenti e le studentesse la necessità di una maggiore diffusione di questa pratica e una funzionalità molto utile per gli utenti della strada, soprattutto i più fragili; abbiamo avuto modo di parlare loro della campagna di sensibilizzazione sulla moderazione della velocità ‘Vai piano’, e con molto piacere abbiamo ricevuto risposte come ‘Beh che c’è di male se come noi studenti qua a scuola veniamo sensibilizzati nel fare la raccolta differenziata, se voi fuori da qui provate a sensibilizzare la gente ad andar piano?’, cogliendo con molto piacere la genuinità e la semplicità dell’idea che c’è stata alla nascita di questo progetto di sensibilizzazione – ha spiegato Mosca –.

Essendo durata oltre quattro ore abbiamo avuto modo di parlare della collaborazione pluriennale con il Canestreet, dei posaceneri portatili realizzati con Sbarello e Transilvania, distribuendo quasi un centinaio ai ragazzi e alle ragazze maggiorenni, per loro stessi, amici o familiari, ricordandogli però che se non fumasse nessuno, i posaceneri portatili non servirebbero per niente".

In chiusura, Jesi Clean ha rivolto "un ringraziamento speciale ai rappresentanti e alle rappresentanti di Istituto che ci hanno invitato e accolto con molto entusiasmo, Caterina e Nicole".