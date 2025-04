L’Ast Ancona promuove la giornata mondiale dell’attività fisica

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, attraverso le azioni del Dipartimento di Prevenzione, promuove la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, un’importante opportunità per riscoprire il piacere del movimento. Il messaggio è chiaro: "Ogni passo conta, ogni movimento conta, ogni minuto conta!" e in questa ottica si desidera sottolineare l’impegno sul territorio nella promozione dell’attività fisica attraverso il Programma Comunità Attive (PP02), parte integrante del Piano Integrato Locale AST Ancona. Questo programma si propone di sviluppare e implementare iniziative locali che promuovano il benessere fisico, sociale e psicologico della comunità, adottando un approccio intersettoriale e orientato all’equità. L’attività fisica è considerata uno degli strumenti più efficaci per migliorare e mantenere la salute generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito linee guida sui livelli di attività fisica necessari per prevenire malattie croniche e promuovere il benessere mentale, con raccomandazioni specifiche per diverse fasce di età. Diverse sono le “azioni chiave” del Programma Comunità Attive: il programma coinvolge vari attori locali, compresi Comuni, Associazioni sportive, Sindacati dei pensionati, Enti di Promozione Sportiva e tanti altri stakeholder, per rafforzare le connessioni tra salute e inclusione sociale. Le azioni chiave includono: accordi intersettoriali per facilitare collaborazioni tra enti locali; la formazione per operatori sanitari e non sanitari per programmare attività fisica adattata; interventi motivazionali brevi per supportare la popolazione; eventi e iniziative sul territorio per coinvolgere la comunità; promozione dell’attività fisica in tutte le fasce d’età; la mappatura dell’offerta motoria e attività fisiche disponibili nel territorio.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, che si celebra il 6 aprile, la AST Ancona incoraggia tutti a riflettere sull’importanza di un’attività fisica regolare e a adottare comportamenti che favoriscano uno stile di vita sano. Lunedì 7 aprile, nell’ambito della Giornata della Salute, come prosieguo della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, la AST Ancona parteciperà alla Tavola Rotonda “Ancona Informa celebriamo insieme la Giornata della Salute” presso la Sala Consiliare, organizzata dal Comune di Ancona, con la dottoressa Daniela Cimini - Direttore Dipartimento di Prevenzione AST Ancona.