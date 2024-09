L’Ast difende gli operatori: "Pronto soccorso nel mirino. Sono attacchi intollerabili"

"Abbiamo assunto 140 figure sanitarie ed è in arrivo un nuovo concorso per titoli ed esami per medici specialisti /specializzandi per i pronto soccorso dell’Ast Ancona". Così la direzione strategica aziendale dell’Ast di Ancona nelle persone del direttore generale, Giovanni Stroppa (nella foto), di quello sanitario, Benedetta Raffaella Ruggeri, di quello amministrativo, Sonia Piercamilli e socio-sanitario, Massimo Mazzieri. Viste le proteste e polemiche delle ultime settimane sul fronte sanitario e dei pronto soccorso in particolare, i vertici Ast ringraziano "tutti gli operatori del pronto soccorso di Jesi, Fabriano e Senigallia per la grande dedizione con la quale svolgono il proprio lavoro in un settore sottoposto a continue ed estenuanti pressioni. La prova dell’intensità del compito – aggiungono – è confermata dalla difficoltà di reperire personale per il pronto soccorso e la medicina d’urgenza: non è allettante per i giovani medici ritrovarsi faccia a faccia con l’emergenza, l’afflusso costante e, a volte massiccio, di pazienti che accedono al pronto soccorso per motivi diversi e variegati, con la responsabilità di intervenire su casi in cui l’inquadramento diagnostico è spesso complicato dalla coesistenza di più patologie concomitanti. Il personale dei nostri pronto soccorso affronta con passione le sfide quotidiane e mette in campo, oltre alla professionalità e alla competenza, anche l’amorevolezza del ’prendersi cura’, dell’instaurare con i pazienti un rapporto tale da farli sentire al sicuro e in buone mani. Eppure, sono diventati ormai troppi ed intollerabili i ripetuti attacchi sferrati nei confronti dei nostri colleghi a volte in maniera del tutto strumentale solo per attirare l’attenzione sui media, sui social, e non solo. Inoltre, certe spettacolarizzazioni rischiano di alimentare comportamenti aggressivi che, sempre più frequentemente, si slatentizzano ai danni degli operatori sanitari. Abbiamo il dovere, istituzionale e professionale, di vigilare sulle attività sanitarie e di potenziare, ove necessario, i servizi che sono in sofferenza, dal punto di vista dell’organico e delle attrezzature sanitarie. Per questo, dal mese di gennaio scorso, sono stati banditi concorsi e pubblicati avvisi per le figure professionali necessarie e sono stati assunti medici, farmacisti, veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, assistenti sanitari, tecnici, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, logopedisti, audiometristi, per un totale di 140 unità. E le azioni di reclutamento del personale continuano: stiamo provvedendo alla stesura di un nuovo bando per avviso per incarichi a tempo determinato e alla pubblicazione di un nuovo bando per concorso per titoli ed esami per medici specialisti /specializzandi per i pronto soccorso".

Sara Ferreri