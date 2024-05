Lastra metallica gli cade addosso. Ferito alla caviglia

Infortunio sul lavoro: una lastra metallica gli cade addosso. Soccorso un giovane operaio dei cantieri navali rimasto ferito alla caviglia. Ha rischiato grosso un ragazzo di circa 27 anni che ieri (16 maggio) è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona poco dopo aver iniziato il proprio turno di lavoro. Il giovane stava lavorando, come ogni giorno, al porto, quando improvvisamente – per cause ancora in corso di accertamento – gli sarebbe piombata addosso una pesante lastra di metallo, una trave caduta dall’alto. Non avrebbe fatto in tempo neppure a vederla, che ci si sarebbe ritrovato sotto, compresso da quel peso immane che gli è crollato addosso di punto in bianco. È accaduto attorno alle 10. Attimi di panico, ma anche di paura e di apprensione tra i colleghi. Per questo, è stata immediatamente allertata la sala operativa del 112. Bisognava correre per scongiurare il peggio. Gli operatori di emergenza hanno immediatamente inviato sul posto, a sirene spiegate, un mezzo della Gialla di Ancona. I sanitari, dopo aver raggiunto l’uomo, all’interno del proprio posto di lavoro, in un cantiere navale della zona industriale Zipa, l’hanno stabilizzato a terra e medicato. Stando a quanto trapela, il ragazzo avrebbe riportato una grossa ferita alla caviglia. Infatti, immediatamente dopo l’incidente, ha iniziato a perdere sangue, ma sarebbe rimato sempre cosciente. Quindi, com’è ovvio, si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette con un codice di media gravità. È qui che i medici provvederanno alla diagnosi dopo aver eseguito tutti i vari accertamenti, radiografie e lastre comprese. Certo è che il giovane non versa in condizioni tali da far preoccupare per l’incolumità della propria vita, anche se – va detto – se l’è vista davvero brutta.

Nicolò Moricci