Lastre di eternit abbandonate vicino al fiume

Non c’è pace per il fiume Musone e per l’area verde circostante, già martoriata da eventi ambientali e vandali. L’ultima segnalazione di degrado è arrivata in queste ore. Sono state rilevate due pile di materiale eternit scaricate lungo il fiume nella parte che ricade nella frazione di Casenuove, fatto che profila un grave reato per l’ambiente e per la salute dell’uomo. "L’eternit appartiene alla categoria di rifiuti speciali pericolosi, è vietato abbandonarlo in modo incontrollato e irregolare – afferma il comitato Ambiente e salute -. Il Comune provveda con urgenza allo sgombero del materiale e avvii indagini per la ricerca del responsabile. Immediato è stato il sopralluogo da parte della Regione da noi sollecitato, che ha inviato una nota urgente al Comune per la rimozione e lo smaltimento. Confidiamo in un intervento comunale altrettanto immediato affinché lo sgombero sia fatta prima che il maltempo possa sgretolarlo o trasportarlo nel fiume". Quel fiume che, appunto, è entrato anche nel mirino dei vandali. L’ultima trovata è quella di ragazzini che all’altezza della pista ciclabile di Campocavallo lanciano le bottiglie di vetro vuote nell’acqua. Ce ne sono a decine che sono rimaste bloccate a riva. Chi frequenta la pista per fare jogging e godersi la natura non ha potuto non notarle. Intanto gli osimani si sfogano anche sui social e chiedono più sopralluoghi della Municipale già allertata e in sopralluogo diverse volte in zona. In passato c’erano stati altri episodi ai danni degli arredi pubblici della pista, anche dei bagni. La zona, in diversi punti, è coperta da telecamere.

Atti vandalici che si susseguono e suscitano rabbia a Osimo, che nell’ultima settimana ha avuto a che fare con diversi atti illeciti. "Nelle ultime settimane nella nostra Osimo sono accaduti fatti spiacevoli. Ci rattrista profondamente pensare che i giovani perdano il loro tempo così. Non è questa la Osimo che ci piace. Stiamo aumentando i controlli nel centro storico e nelle periferie proprio per evitare che episodi simili si verifichino nuovamente. È nostro compito non fermarci di fronte a questo degrado e non lo faremo. Gli osimani hanno diritto di veder conservata la bellezza di luoghi unici", dice il primo cittadino impegnato stamattina con la "maratona" di Consiglio comunale che potrebbe prolungarsi anche domani sera, sabato e domenica mattina: al voto l’adozione definitiva del Puc e le ben 132 osservazioni da discutere.

Silvia Santini