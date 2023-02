Latini: "Ciclabile, fondi revocati dal Governo"

Ribatte con forza Dino Latini, presidente del consiglio regionale, alle affermazioni del sindaco e della consigliera comunale Eliana Flamini, che l’hanno accusato di aver revocato il finanziamento per la pista ciclabile di Osimo. "Del tutto infondato che possa essere intervenuto per far perdere il finanziamento al Comune di Osimo sia perché in genere mi impegno a portare fondi finanziari alla città (anche se poi l’amministrazione comunale li rifiuta) – dice -, sia perché il 90 per cento realizzato della pista ciclabile è avvenuto con le mie amministrazione (e sarebbe ora che l’attuale amministrazione lo riconosca) sia soprattutto perché le risorse economiche sono state perse per disposizioni del governo rispetto alle amministrazioni ritardatarie a rendicontare le opere finanziate". Il Comune di Osimo non sarebbe stato in grado di rendicontare i lavori entro il 31 dicembre scorso: "Invito Pugnaloni e Flamini a rettificare le loro affermazioni prendendosi le responsabilità de caso, senza puntare il dito loro contro. Tanto è il mio impegno pro Osimo che sto cercando, assieme ad altri, di non far perdere al Comune i due milioni e 800mila euro per la realizzazione del nuovo tratto di Sbrozzola come strada di avvicinamento all’ospedale nuovo dell’Aspio. Altra opera non rendicontata nei tempi dovuti dall’amministrazione comunale".