Latini, il centrosinistra si spacca: "Quell’opposizione senza umanità. Le colpe di un figlio restino fuori"

Per fare una buona politica ci vuole umanità, come scriveva George Orwell anni addietro. E forse è proprio questo elemento a mancare nel confronto politico di oggi, dappertutto, anche nella nostra città. Questa riflessione nasce a margine di una vicenda dolorosa: il figlio giovanissimo di un amministratore comunale è stato incriminato, nei giorni scorsi, per fatti gravissimi. Le responsabilità personali devono naturalmente seguire il loro corso, ma le colpe di un figlio non dovrebbero mai diventare strumenti contundenti nel dibattito politico. Lo dico soprattutto da padre: posso solo immaginare il dolore immenso che i genitori di questo ragazzo stanno vivendo. In momenti simili, un minimo di pietas dovrebbe guidarci, se non verso la solidarietà, almeno verso un rispettoso silenzio. Un minimo di empatia per il prossimo che sembra essere merce sempre più rara di questi tempi.

Sono certo della buona fede di chi ha espresso certe posizioni, senza rendersi conto che alcuni confini tra la critica politica e le vite delle persone, con i loro dolori, possano risultare significativamente labili. Non si tratta di censurare il confronto, ma di renderlo più consapevole. Al contrario, troppo spesso, assistiamo a manifestazioni che tradiscono una diffusa anaffettività nel discorso pubblico e nelle relazioni personali che coinvolgono la politica. A ciò si aggiunge una mancanza di “gentilezza” che, negli ultimi anni, aveva contagiato il centrosinistra di governo ad Ancona, caratterizzatosi per l’incapacità di accogliere un pensiero non allineato senza cadere in atteggiamenti arroganti. E di cui, purtroppo, sono rimaste tracce visibili.

Ma vanno anche ricordate le pulsioni del centrodestra nel cavalcare la paura e il risentimento sociale per meri calcoli elettorali. Un centrodestra che, anche nella nostra città, parla di sicurezza senza mai affrontare le cause reali del disagio e che, a livello nazionale, invoca il pugno di ferro mentre taglia le risorse per il welfare e l’inclusione sociale. E che ha fatto dell’insofferenza alle critiche il proprio tratto distintivo, alimentando un clima di scontro permanente. Un centrodestra che, con le sue ipocrisie, non può permettersi di dare lezioni di moralità e di sensibilità.

Però, il mio sguardo va soprattutto verso quella che, nonostante tutto, continuo a considerare la mia parte politica, con la speranza (o l’illusione) che possa essere migliore. A fronte di un’amministrazione comunale che, a mio avviso, sta manifestando una certa insufficienza, credo che esistano molti modi per costruire un’opposizione forte e credibile, che sappia essere dura, come diceva qualcuno in tempi andati, senza perdere la tenerezza. Un’opposizione che prepari il cambiamento, candidandosi a governare senza commettere gli errori del passato. Possiamo essere radicali nelle idee senza rischiare di ferire le persone. Solo così, forse, potremo riportare quel seme di umanità nel terreno sempre più arido della politica.

Ex garante regionale dei diritti della persona