Latini: "Il Governo ha finanziato i lavori all’Aspio per 10 milioni"

Una doppia buona notizia è giunta in queste ore alle orecchie degli alluvionati, di coloro che abitano nei pressi dell’Aspio di Osimo e che, a ogni pioggia intensa, devono combattere con le conseguenze anche molto gravi, proprio come il 18 e 19 settembre scorsi. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini annuncia: "Il Governo ha finanziato 10,8 milioni di euro per sistemare la confluenza dell’Aspio in località Marganetto e 8 milioni per completare le casse di espansione di Rio Scaricalasino e fosso San Valentino. Inoltre sono partiti i lavori per la cassa espansione prima di fisso scaricalasino all’altezza di via Romero a San Biagio". Il Comitato alluvione Marche, nella persona del presidente Andrea Pesaresi, incalza: "Ci stiamo rendendo conto che si stanno sottovalutando alcuni aspetti facilmente risolvibili come permettere di riacquistare i beni persi con la garanzia dei confidi estesa anche a coloro che purtroppo non hanno il merito creditizio perché fuori casa e non per propria colpa ci sono anche loro. Sto parlando di privati cittadini oltre che per le imprese. Molti ancora non hanno potuto fare lavori di ripristino delle abitazioni perché non hanno risorse finanziarie per poterli fare. Ci sono alcune famiglie che seppure momentaneamente hanno un tetto messo a disposizione da parenti o amici sotto il quale stare, avrebbero bisogno del contributo per la autonoma sistemazione di cui non c’è stata traccia se non qualche aiuto da parte dei comuni. Serve predisporre d’ufficio la sospensione dei mutui come recita l’ordinanza di settembre".