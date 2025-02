Latini: "La Regione dia il suo sostegno"

Le terme dell’Aspio di Camerano, attive fin dal 1930, rivestono un’importanza storica, culturale e sociale per la comunità marchigiana, contribuendo non solo al benessere dei cittadini, ma anche all’economia locale attraverso il turismo e l’occupazione. E’ stata questa la premessa dell’interrogazione presentata dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini e discussa durante i lavori dell’Assemblea legislativa. Un’attività che negli anni si è sviluppata fino alle vicissitudini negative di fine anni Novanta legate ad infiltrazioni inquinanti delle sorgenti acquifere con conseguenti vicende giudiziarie che per un periodo di circa 10 anni hanno causato la chiusura dello stabilimento. Solo nel 2012 è stato fatto un progetto di riapertura aggiungendo strutture per altri servizi come il benessere e la fisioterapia. "La Regione Marche ha un ruolo cruciale nella gestione e nella valorizzazione delle sorgenti minerarie presenti nel territorio – ha detto Latini - e per tale motivo deve farsi carico della salvaguardia del patrimonio naturale e storico delle terme. E’ necessario un impegno economico per sostenere la ripresa delle terme attraverso strategie di valorizzazione e rilancio del complesso termale".