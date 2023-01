Latini: "Regione vicina a Osimo"

E’ stato il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni a scrivere al presidente Acquaroli per chiedere un incontro e parlare di temi che riguardano Osimo e i fondi regionali. Alle accuse di mancato dialogo mosse dal primo cittadino a Dino Latini (foto) ha risposto lo stesso presidente del Consiglio regionale: "Da osimano un po’ mi vergogno di quanto viene detto in Consiglio comunale sui rappresentanti della Regione, me compreso che più volte ha chiesto, invano, un incontro per affrontare i problemi di Osimo. Il mio Comune è l’unico nella Regione che non ha accolto tale invito. E’ preoccupante che Osimo si stia isolando su tutto, aprendo litigi inutili a cominciare dalla gestione dell’acqua". La Giunta regionale in questi due anni, dice, ha investito oltre 60 milioni di euro per Osimo: "Ciò nonostante ha come risposta che non servono o sono inutili. In particolare, per le vasche di espansione ricordo l’intervento già concluso alla Stazione. La Provincia, di cui il sindaco è consigliere, è incaricata della realizzazione del bypass di Padiglione i cui lavori, mi sembra, sono spostati ancora in avanti, nel 2025. Per la sanità la Giunta regionale cerca di riportare sul territorio servizi dismessi senza motivo, salvaguardando e rilanciando quelli esistenti e da recuperare come l’ex Muzio Gallo. Per la tangenziale di Osimo se c’è la possibilità della variante di bordo, non vedo perché si debbano rifiutare le risorse".