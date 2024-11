Latini tende la mano, ma non è pace

La mano tesa dal leader delle Liste civiche di Osimo Dino Latini al sindaco dimissionario Francesco Pirani è stata recepita ma non è un segnale di pace fatta.

Il consiglio comunale sarà convocato lunedì, i latiniani hanno annunciato che voteranno tutti punti del consiglio interrotto dell’11 scorso, la variazione di bilancio con il Natale e la manutenzione milionaria del tiramisù tra tutti e le linee programmatiche (atto politico) ma il primo cittadino, di ritorno a Osimo dopo la pausa di riflessione, è chiaro: "Il Consiglio non verrà indetto perché chiesto da Latini, bensì, e molto più banalmente, perché lo prevede il nostro statuto. Qualora non si votassero i punti di maggiore importanza per la città, prenderemo delibere di giunta che permetterebbero di affrontare i ben noti problemi di bilancio. Sabato 9 avevo inviato un appello a tutta la maggioranza spiegando nel dettaglio tutte le problematiche del non voto e questo è stato, per l’ennesima volta, non considerato dai 4 consiglieri di maggioranza (latiniani ndr). Avevo anche detto che in caso di mancanza di responsabilità avrei rassegnato le dimissioni, cosa che ho fatto. Mi chiedo: cosa è cambiato in una settimana? Le mie dimissioni, ovviamente. Ora, ‘magicamente’, i 4 sono disposti a venire in Consiglio e votare tutto, a prescindere. Il problema è che io non voglio sottostare a nessun tipo di ricatto e tanto meno accetto un accordo a scadenza di qualche mese". Il sindaco ha tempo fino al 3 dicembre per ripensare le dimissioni, previo accordo da siglare con le parti dell’ampia coalizione di maggioranza, tanto ampia da non essere riuscita a rimanere insieme, e aggiunge: "Amministrare è una cosa seria e, visto le condizioni in cui Osimo è stata lasciata (presto parleremo della pagella del Mef mandata al Comune ed alla Corte dei Conti), per sperare di cambiarla c’è necessità di persone serie e che credano nel progetto. La mia amministrazione ha avuto la mancanza di quei 4 consiglieri dalla prima seduta in consiglio, segno evidente di un altro progetto da parte loro che non corrisponde al mio né a quello che abbiamo tutti detto in campagna elettorale. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità". Alla consigliera antonelliana Fabiola Martini che ha invocato le dimissioni dei 4, Gilberta Giacchetti, presidente dell’istituto Campana e quota Liste civiche, afferma: "Una cosa va detta a chi, in buona fede cerca soluzioni "giuste", che tutti auspichiamo, ma si può pensare di volere la dimissione di Consiglieri comunali quale soluzione di ogni problema? È come negare la democrazia. Gli unici eletti dal popolo in una città sono i consiglieri comunali oltre al sindaco. Le altre cariche possono essere revocate, il consigliere comunale no".

Silvia Santini