Latini tirato ancora per la giacchetta

Resta ai veleni il racconto della politica osimana nel pieno della campagna elettorale che parla di Dino Latini pronto a scendere in campo la prossima settimana, ultima disponibile, con almeno 4 delle sue Liste civiche, anche se lui smentisce. "Ci è appena giunta notizia che, a Campocavallo, all’interno di un capannone riconducibile a un noto politico, sarebbe stato allestito un punto raccolta firme con il simbolo "Per te", spacciandolo come iniziativa a sostegno di Dino Latini. Si tratta di un falso – dice -. Dicono che ci vogliono professionisti come loro per la politica. Se i professionisti sono quelli che hanno aumentato la tassa rifiuti, confermato le antenne di telefonia vicino alle case, non contrastato gli impianti di biometano, si potrebbe dire meglio i dilettanti". Una replica alla dichiarazione del candidato sindaco Francesco Pirani: "Avere nella propria squadra dei professionisti specializzati determina un cambiamento importante nell’amministrazione del Comune". Le altre candidate proseguono il tour nei quartieri. Michela Staffolani (FdI e Rinasci Osimo) dice: "Noi vogliamo vincere" . La candidata del centrosinistra Michela Glorio afferma: "Confronto diretto con chi crea valore".