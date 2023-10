L’Atlantide Brescia è partita bene. Ora però arriva il primo vero esame

È subito tempo di conferme per il Gruppo Consoli, che ha cominciato il suo cammino in A2 con una bella vittoria interna ai danni di una rivale pur accreditata come Castellana Grotte. Domenica, infatti, i bresciani di coach Zambonardi dovranno rendere visita (alle 18) a Pineto, un avversario da prendere con le molle, come evidenzia il 3-1 conquistato dagli abruzzesi su un campo tradizionalmente difficile come quello dei Lupi Santa Croce. Luca Marinoni