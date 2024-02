L’Atletico Chiaravalle alle final four di Coppa Italia B. La vittoria contro Altamura vale lo storico debutto

L’Atletico Chiaravalle alla Final Four di Coppa Italia serie B. Le chiaravallesi, battendo per 6-0 le pugliesi del Soccer Altamura, staccano, per la prima volta nella loro storia, il pass per l’atto finale della manifestazione in programma a Genova il 18 e 19 aprile. Insieme all’Atletico, si contenderanno il trofeo le squadre di Pero, Roma e CMB Futsal Team.

Al Pala Comunale di Chiaravalle, le padrone di casa partono fortissimo con Loth e Taioli. Tra i pali anche Moczik risponde presente. All’8’ il punteggio si sblocca grazie a Nicoletti Pini che, neanche una manciata di secondi dopo, raddoppia su assist di De Brito. L’Altamura accusa il colpo, ma l’Atletico va come un treno, ben focalizzato sull’obiettivo. Capitan Magnanti si divora un gol a porta vuota, ma poco male, Venturini fa tutto da sola, portando il Chiaravalle sul 3-0.

Nell’ultimo minuto del primo tempo, miracolo Moczik su Ogara. Il rientro è sempre nel nome di Moczik, tra le protagoniste assolute della vittoria rosanero: prima su Pedroso poi su Plevano e Castro. Le pugliesi non riescono a trovare la via del gol, mentre le marchigiane continuano a gonfiare la rete: di nuovo Nicoletti Pini (tripletta finale per lei), poi Loth di sinistro all’incrocio e per finire Taioli. Una vittoria che proietta l’Atletico nell’olimpo delle più forti della categoria.

ATLETICO : Moczik, Magnanti, Loth, Donati, Taioli. A disposizione Scialla, De Brito, Lanzarotti, Nicoletti Pini, Venturini, Cea. All. Molinelli

SOCCER ALTAMURA: Russo, De Castro, Plevano, Difonzo, Pedroso. A disposizione Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Rinaldi, Piccolini, Habib. All. Tassielli RETI: 8’pt Nicoletti Pini, 8’ pt Nicoletti Pini, 14’pt Venturini; 12’st Nicoletti Pini, 14’st Loth, 19’st Taioli.

