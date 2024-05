L’Atletico Chiaravalle si gioca la serie A nella sfida casalinga

Si deciderà tutto domenica a Chiaravalle. Termina con un pareggio (2-2) la gara di andata della finale playoff promozione tra l’Atletico Chiaravalle e il CMB Matera. Al Pala Saponara di Salandra va in scena la prima delle due sfide che portano alla serie A. 1-1 nel primo tempo, l’Atletico si porta in vantaggio con De Brito prima di venir riacciuffato a uno minuto dal triplice fischio finale. È da subito una gara adrenalinica. Il primo colpo lo battono le padrone di casa con Macchiarella. Passano cinque minuti e il Chiaravalle è di nuovo in partita: De Brito da calcio d’angolo tira, palla deviata dal difensore avversario che insacca, autogol e 1-1. Si va negli spogliatoi. Al rientro si alzano i ritmi e al 3’ De Brito segna l’1-2 su assist di Nicoletti Pini. Un minuto dopo Taioli si divora il tris. Ancora otto da giocare. La CMB Matera riparte all’assalto, l’Atletico si innervosisce. Le locali inseriscono il quinto di movimento e al 39’ Cenedese sigla il 2-2 definitivo. Ora la promozione passa per Chiaravalle: domenica 19 maggio al Comunale alle ore 16 l’ultimo atto per la serie A. Il tecnico Molinelli: "C’è un po’ di rammarico per non averla vinta. Comunque siamo sereni e concentrati, ci giocheremo la serie A a casa nostra".

Alice Mazzarini