L’atmosfera delle festività rivive negli splendidi presepi viventi

Natale è passato, ma l’atmosfera della festa più amata dell’anno potrà essere vissuta ancora per diversi giorni, grazie ai presepi. Compresi quelli viventi, i più affascinanti.

Grande successo, come sempre, ha il presepe vivente di Camerano, ormai divenuto una tradizione consolidata, che al debutto del 26 dicembre ha incantato i visitatori con le suggestive ambientazioni e l’atmosfera unica del centro storico, e soprattutto della storica Grotta Ricotti, tra le attrazioni più suggestive del percorso. La Proloco e il Comitato Presepe, con l’aiuto di numerosi volontari, hanno realizzato un evento capace di trasportare i partecipanti nella magia della natività. Il presepe vivente tornerà lunedì 6 (dalle ore 16 alle 19.30). L’ingresso, situato all’incrocio tra via San Francesco e via San Apollinare, è a offerta minima. I proventi contribuiranno a sostenere progetti di utilità per la comunità locale. Per informazioni: prolococamerano@gmail.com.

A Falconara Alta a Natale è stato inaugurato il grande presepe meccanico nelle grotte del Castello, con accesso dalla sala consiliare in via Cameranesi. L’opera, realizzata dagli artigiani del Comitato Presepe Rocca Priora, è ambientata nelle campagne marchigiane del secolo scorso e incentrata sui vecchi mestieri. Il presepe potrà essere visitato fino a lunedì 6 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30) mentre dall’11 al 19 sarà aperto il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.30.

Fino a lunedì 6, invece, nella vicina Castelferretti sono in mostra, nelle vetrine e nei giardini privati, i presepi artistici allestiti dal gruppo ‘Sognando il presepe’. Il presepe vivente di Barbara potrà essere ammirato domenica 5 e lunedì 6 gennaio (ore 17.30). Questa tradizione affascinante, che trasporta i partecipanti nel cuore della Natività, è un evento imperdibile per famiglie e amanti del Natale.

Il presepe di Barbara è molto più di una semplice rappresentazione: è un viaggio immersivo in un’atmosfera di autenticità e tradizione. I figuranti, vestiti con costumi storici, ricreano scene della vita quotidiana di un tempo, mentre i profumi e i suoni della natura completano l’esperienza. E’ un’opportunità unica per adulti e bambini di riscoprire il significato del Natale in un contesto suggestivo e coinvolgente. Per chi fosse interessato è inoltre in programma una visita guidata del centro storico del paese. La biglietteria aprirà alle ore 16.30. Prenotazioni su Liveticket.