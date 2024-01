"L’attaccamento alla maglia, quello che volevo vedere"

"Risultato giusto? Facendo un paragone con la boxe, magari ai punti l’avremmo vinta – dice Gianluca Colavitto nel dopo partita–. Ma il pareggio ce lo teniamo stretto. Ho visto l’attaccamento alla maglia e quello che volevo vedere, i ragazzi ci tenevano davvero a voler regalare una vittoria a questo pubblico favoloso. Non ci siamo riusciti, ma la gente di Ancona è gente di cuore e voleva vedere il cuore in campo: è quello che i ragazzi hanno dimostrato, ci teniamo il pari e analizzeremo quello che potevamo fare di meglio. Qualcosa si è sbagliato, soprattutto nel primo tempo potevamo fare male in maniera importante al Gubbio, il mio focus sarà centrato su questo".

Colavitto prosegue sul 3-5-2 utilizzato a Gubbio: "In allenamento si provano tante situazioni, è l’atteggiamento che fa la differenza, quello che fa girare l’episodio dalla parte tua. Quando perdi c’è sempre un motivo. Se gli altri alla minima occasione ti fanno gol vuol dire che qualcosa non ha funzionato". Sul confronto di sabato con la tifoseria aggiunge: "Sono stato favorevolmente sorpreso dalle parole giuste utilizzate dalla tifoseria. I ragazzi l’hanno riconosciuto, qui c’è un patrimonio da mantenere che è quello della Lega Pro. E’ un’annata particolare, non come le altre, non abbiamo messo fieno in cascina quando dovevamo farlo. Sono campionati particolari, adesso siamo questi, si sta ricreando un clima sereno nello spogliatoio, per fare queste prestazioni. Ma non dobbiamo pensare che s’è fatto chissà che cosa, testa bassa e pedalare".

g.p.