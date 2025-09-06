L’attaccante anconetano Nicholas Caprari sbarca tra i professionisti: è al Bra in serie C

Salto in C per Nicholas Caprari. L’attaccante anconetano è salito al Bra, in Piemonte. Indosserà la maglia giallorossa della formazione neopromossa nella terza serie nazionale. Un esordio per Caprari nei prof dopo aver indossato la stagione passata la maglia del Castelfidardo, in D. "Sarà il mio primo anno tra i professionisti - racconta Caprari, classe 2006 -. Ho iniziato già gli allenamenti con la nuova squadra e non vedo l’ora di giocare".

Il Bra - che ha 1 punto in classifica dopo due giornate nel girone B della C - sarà di scena domani pomeriggio a Ravenna. Sicuramente una bella opportunità per Caprari quella concessagli dalla società piemontese. L’attaccante anconetano è reduce da una stagione positiva a Castelfidardo, dove è stato soprattutto a inizio stagione quasi un "portafortuna".

In gol in Coppa Italia sul campo del San Marino, ma anche in casa contro il Teramo dove il Castelfidardo aveva conquistato il primo punto in campionato.

"Con la forza del gruppo la scorsa stagione siamo riusciti ad arrivare agli obiettivi prefissati e sono contento. Davvero una stagione positiva quella dell’anno scorso". Per Caprari - che si è fatto notare tra campionato e Coppa Italia segnando 5 gol - e per la squadra. Caprari prima di vestire la maglia del Castelfidardo era cresciuto nelle giovanili del Fano, dove si è messo in mostra a suon di gol, proseguendo il suo percorso nell’Under 17 e Under 19 del Perugia dove ha militato nel campionato Primavera B dopo aver iniziato a giocare nelle squadre di Ancona, Torrette e Nuova Folgore.