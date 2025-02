L’attacco del centrosinistra: "Patrocinio ad associazione nostalgica del Ventennio: l’assessore ex Pd si svela"

Presentazione di un libro politicamente divisivo e patrocinio a un’associazione nostalgica del Fascismo, opposizioni all’attacco della giunta: "Atto grave, continua la deriva fascistoide della destra meloniana". Non è stato un esordio semplice quello in giunta per il neo assessore alla cultura, Marta Paraventi, ‘costretta’ a dare il proprio assenso a un’iniziativa quanto meno controversa. Si tratta dell’incontro che si svolgerà alla sala Boxe della Mole Vanvitelliana il prossimo 15 febbraio alla presenza dello scrittore Gianfranco Stella, autore del libro ‘Combattenti senza onore’, un atto d’accusa contro i partigiani titini nel periodo delle foibe.

La delibera per concedere il patrocinio e l’uso gratuito della sala alla Mole è arrivata sul tavolo della giunta il 31 gennaio scorso. Per la Paraventi era la ‘prima volta’ da assessore e subito una prima rogna. Abbiamo provato a contattarla e capire la difficoltà di dare il via libera a quell’atto che, da ex iscritta al Partito Democratico, potrebbe averla messa in seria difficoltà etico-ideologica. L’assessore Paraventi, effettivamente molto occupata in questo periodo iniziale di sua guida dell’assessorato al posto della dimissionaria Anna Maria Bertini, ha declinato l’invito a dire la sua. Ci ha soltanto tenuto ad aggiungere e chiarire che la delibera non arrivava dalla direzione Cultura, ma da un altro servizio (le politiche educative).

Intanto le opposizioni attaccano la giunta e sottolineano anche un altro aspetto della vicenda, ossia l’organizzazione dell’evento: "Sono passati pochi giorni dal giorno della memoria e dal voto all’unanimità sull’antifascismo in consiglio comunale, ma quanto abbiamo appreso in queste ore sembra riportarci di molto indietro – scrivono in una nota condivisa da Partito Democratico, Altra Idea di Città, Ancona Diamoci del Noi e Ancona Futura – Questa amministrazione con una delibera ha concesso il patrocinio e la provvidenza indiretta ad una associazione, ‘Il Quadrato’, che tutti sanno essere quantomeno nostalgica del ventennio. Provvidenza, tra l’altro, per la presentazione di un libro che intende proseguire nel tentativo di riscrivere la storia attorno alla vittime delle foibe, avvenimento storico ormai da anni cavallo di battaglia della destra in chiave anti 25 aprile. L’associazione è nota in città per essere emanazione delle frange più estreme della destra cittadina che già dagli anni ‘70 si riunivano in piazza Diaz e in altri luoghi della città. Non solo la destra comunale persegue sempre di più il tentativo di utilizzare il proprio potere istituzionale per sdoganare e riabilitare insopportabili richiami al fascismo, ma anche per rimanere più vicini alle vicende locali, che non esiste ‘ruolo tecnico’ in una giunta politica. La neo nominata assessora Paraventi ha già provveduto a votare questa prima delibera contribuendo a un tale scempio. Ci chiediamo se questo primo atto per la titolare della cultura, votato subito dopo il benvenuto dei colleghi di giunta, non abbia un valore iniziatico. Una sorta di battesimo di fuoco per sancire il legame con la destra".