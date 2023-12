L’attacco di Baldassini alla Giunta:: "Impianti sportivi, che fallimento"

"Impianti sportivi, la Giunta ha fallito. Eppure in campagna elettorale era presente una lista ‘dello sport’ (Falconara 2028, che ha eletto il consigliere Stefano Veronese, ndr) a sostegno del sindaco Stefania Signorini ideata dall’attuale assessore allo Sport riconfermato (Raimondo Baia), ma che non si candidò consigliere".

È l’accusa del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini, secondo il quale "lo sport falconarese ha voltato le spalle all’amministrazione, magari a seguito di promesse elettorali disattese?", si domanda. Dopo le recenti turbolenze con alcuni club, Baldassini affonda il dito nella piaga sulla situazione PalaBadiali, ricordando un vecchio sopralluogo tra varie criticità. "Oltre che le tubazioni e i bagni ristrutturati a metà (2 su 4), il palazzetto necessita di una ristrutturazione interna, anche degli spalti. Per non parlare del soffitto dove grava un peso ‘morto’ come l’impianto fotovoltaico non funzionante da anni e che l’amministrazione non è in grado di farlo rimuovere o rimetterlo in funzione per via di un fallimento in corso".

Le risorse investite in questi anni, per il consigliere d’opposizione, sono "soldi spesi male". E cita anche i lavori lumaca per riqualificare gli stadi Roccheggiani e Fioretti.