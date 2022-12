L’attore napoletano Alessandro Siani in scena con il suo "Extra Libertà" per i primi 25 anni di carriera

Nuova edizione per lo spettacolo "Extra Libertà" di Alessandro Siani, che il 9 marzo farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona. Libertà di pensiero, di stampa, di espressione, ma anche quella negata dal Covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo che torna in scena dopo il successo del "Felicità tour". "Quest’anno celebro i 25 anni di carriera – ha detto – anche se preferirei parlare di una vera passione a tempo indeterminato, e non di lavoro. Ho troppo rispetto per questa parola. Il mio al massimo è un dopolavoro’.