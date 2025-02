L’attrice e regista. Sonia Bergamasco ospite del Gabbiano con il suo film Duse

Domani alle 21,15 la regista Sonia Bergamasco sarà ospite del Cinema Gabbiano. Interverrà non solo come interprete ma anche come regista del film Duse, the greatest, sua opera di debutto. Racconterà come l’eleganza e il talento di Eleonora Duse esercitino un fascino irresistibile per tutte le attrici del mondo. La Bergamasco ha così deciso di interpretarla, utilizzando la macchina da presa per trasmetterci la fascinazione scaturita dall’immagine di un fantasma, evocata attraverso la sua voce.