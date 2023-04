"L’attuale posizione è la più corretta"

La fiera è un evento economico importante per le aziende partecipanti e per le attività locali, ma anche un’occasione d’incontro e socializzazione. Ancona e gli anconetani non possono fare a meno di questa iniziativa per una lunga serie di motivi. La Fiera di San Ciriaco è, infatti, da sempre un momento di riscoperta delle tradizioni popolari e di implementazione del turismo, visto che la kermesse riesce a portare in città molti visitatori residenti nei territori limitrofi e anche da altre province delle Marche e da fuori regione. Stando a quanto presentato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, la disposizione attuale si sviluppa nell’intero viale della Vittoria, dal Monumento ai Caduti del Passetto fino a via Giannelli, in corso Garibaldi dove ci saranno i mercatini e in piazza Pertini che ospiterà lo street food l’intrattenimento. Piazza Cavour sarà invece libera. Secondo il mio punto di vita e quello del Movimento 5 Stelle che io rappresento in quanto candidato a sindaco, questa disposizione è funzionale, ben fruibile e accompagna la passeggiata da mare a mare. Per una volta mi sento di condividere e dunque di non criticare la giunta uscente. Si potrebbe eventualmente valutare l’utilizzo anche di piazza Cavour per dare maggiore continuità al percorso fieristico, implementando il numero delle bancarelle oppure valorizzando la piazza stessa. Come ad esempio accade nel periodo natalizio, con iniziative e installazioni legate alla festa, dalla ruota alla pista di pattinaggio fino al mercatino.