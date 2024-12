L’Audax cede al Russi

L’ Audax Senigallia cede i tre punti al Russi. Pari e patta tra Jesi e Corinaldo. Turno di riposo per il Cus Ancona. Quarto successo di fila per l’Atletico Chiaravalle. SERIE A2- Al Pala Panzini una gara per nulla scontata, nonostante le posizioni in classifica avrebbero potuto dire altro. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nel secondo gli ospiti iniziano subito forte, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Olivi. Antronaco raddoppia. L’Audax sembra sulla buona strada, non è così: il Russi, nel giro di cinque minuti ne segna tre, portandosi in vantaggio. Il tecnico senigalliese Petrolati tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma sono ancora gli ospiti a segnare. A nulla vale il gol di Kola, la gara termina 4-3 per il Russi. "Il primo tempo abbiamo difeso molto bene, contro il Russi che ha giocatori molto forti nell’uno contro uno. - racconta Federico Olivi, autore della prima rete- Nel secondo siamo riusciti ad andare in vantaggio su due belle giocate, poi abbiamo perso un po’ le distanze a livello difensivo e loro sono venuti fuori". Classifica 8°g. Roma 19, Prato, Russi 18, Lucrezia 13, Grosseto, Grifoni 9, Imolese 8, Rieti, Pontedera 7, Audax, Potenza Picena 4. SERIE B- Nel match clou di giornata, termina in parità la sfida tra Jesi e Corinaldo. Al Pala Triccoli di Jesi una gara ad alto tasso agonistico, con continui ribaltamenti di fronte fino al 4-4 finale grazie al quinto di movimento inserito dagli ospiti. "Il Corinaldo è partito molto bene all’inizio, noi invece siamo venuti fuori alla fine del primo e all’inizio del secondo tempo. Sul 4-3 abbiamo avuto un paio di occasioni per chiuderla, ma non lo abbiamo fatto. È stata comunque una partita bellissima", il post gara di Luca Carnevali, doppietta per lui. "Pareggio giusto per quello visto in campo, siamo stati molto bravi a riprenderla con il portiere, è stata un partita molto fisica, abbiamo retto bene", le parole invece di Giovanni Mancini, tra gli autori dei gol corinaldesi. Classifica 8°g. Corinaldo 16, Eta Beta Fano, Faenza 15, Recanati, Jesi 12, Montegranaro 11, Teramo, Chieti 10, Cus Macerata 6, Cus Ancona 4, Real Dem 1. SERIE B femminile- Tre ne fa Felicetti, poi, a cascata Nicoletti Pini, De Brito, Ramos, Giuva e Loth: l’Atletico Chiaravalle vince in casa con la veneta Infinity Futsal Academy. Classifica 7°g. Futsal Hurricane 18, Chiaravalle 15, Roma 13, Scandicci 11, Grisignano 7, Infinity Futsal 6, Bo Ca, Cus Pisa 4, Terni 1. "Stiamo dando continuità ai risultati, in partite con avversari di valore. Ora riposo, nel quale prepareremo bene la trasferta di Pisa e cercare di chiudere il 2024 con un’altra vittoria, per vedere dove siamo arrivati alla fine del girone di andata per poi giocarci tutto in quello di ritorno".

Alice Mazzarini