L’Audax e il sapore magico della serie A2

Nuovo logo, nuovo sito, nuove ambizioni: ecco l’Audax 2.0. Dopo la scorsa storica stagione, culminata con la vittoria, da matricola, della serie B nazionale, al via la nuova targata 2024/25 che vedrà l’Audax 1970 protagonista della serie A2.

Annunciate, durante la serata di presentazione nel centro sociale di Sant’Angelo, numerose novità dal settore giovanile fino alla prima squadra. Partiamo da quest’ultima: la società senigalliese è stata inserita nel girone B insieme ad altre dieci squadre: Atlante Grosseto, Buldog Lucrezia, Dozzese Calcio, Futsal Pontedera, Futsal Russi, Grifoni, Kappabi Potenza Picena, New Real Rieti, Real Fabbrica, Prato Calcio a 5. Fischio d’inizio sabato 12 ottobre al Pala Panzini di via Capanna ospite il Futsal Pontedera.

In panchina, come già anticipato a giugno, il confermato Diego Petrolati alla guida di molti protagonisti della promozione: il capitano Emanuele Chiarizia, Marco Benigni, Eduardo Paludo, Simone Toppi, Paolo Scattolini, Federico Olivi, Daniele Riccio, Francesco Benigni, Federico Massi, Jacopo Antronaco, Lucien Bikai. Alla casella nuovi acquisti: dall’Italservice Pesaro, cresciuto nelle sue giovanili, arriva il diciannovenne Diego Della Costanza; fa ritorno a casa, tra gli artefici della vittoria dell’Audax in C1, dopo una stagione tra Città di Ostra e Amici del Centro Sociosportivo in C2, Andrea Carletti; dal Cus Ancona, Flavio Kola; debuttano nel nazionale i portieri classe 2005 Damiano Giovannelli e Davide Lugliaroli. Nel settore giovanile, la prima novità arriva nello staff: vestirà giallorosso Matteo Magnarelli con il ruolo di responsabile tecnico e allenatore delle formazioni Under 19 e Under 17. Magnarelli è uno dei pochi allenatori marchigiani in possesso del patentino Uefa Futsal A di primo livello ottenuto a Coverciano nel 2021, ex allenatore della Rappresentativa Marche. Tra i cambiamenti un nuovo luogo e un nuovo sito (www.audax1970.it): "Dopo 21 anni, abbiamo deciso di rinnovare la nostra immagine. – scrive la società- Il nuovo logo trae ispirazione dal primissimo emblema del club, nato nel 1970, rispettando la tradizione, ma con un tocco di modernità. Un omaggio alla città di Senigallia, che tanto ci ha sempre offerto, e un ringraziamento agli imprenditori che ci sostengono, specialmente in questa nuova e impegnativa avventura. Il sito, invece ci permetterà di seguire al meglio la stagione di tutte le nostre squadre". Da ieri, inoltre è ripartita la Scuola Calcio che si allenerà nel pallone geodetico (seminario vescovile) di via Cellini.

Alice Mazzarini