L’Audax è la sorpresa. Batte il Cus e lo supera

È l’Audax Senigallia la vera sorpresa di questo 2023: neopromossa del campionato nazionale, ecco concludere l’anno con una vittoria ai danni del Cus Ancona (che scavalca in classifica) e un secondo posto solitario. Una sfida sentita, quindi da subito al cardiopalma. È il Cus Ancona a portarsi in vantaggio con Ferjani, ma l’Audax trova subito il pari con un rigore finalizzato da Benigni, lo stesso che firma il vantaggio pochi minuti dopo. Il Cus non sta di certo a guardare, ma sono i padroni di casa, con Toppi, a segnare il più due sul tabellone. Si va negli spogliatoi sul 3-1. Al rientro la sfida è ancora tutta aperta, ma ecco il gol di Bikai che affonda gli anconetani (4-1). A tre minuti dal termine gli ospiti si giocano la carta del quinto di movimento, ma gli effetti non sono quelli sperati. A trenta secondi dalla sirena, Quercetti chiude il risultato sul 4-2. Nell’altro derby marchigiano di giornata, tra Corinaldo e Cerreto d’Esi, sono i corinaldesi ad avere la meglio. Dopo un periodo negativo fatto di due punti in cinque gare, con una vittoria mancante dal 4 novembre, la squadra di Tonelli può finalmente ritornare a festeggiare. A Corinaldo, al fischio d’inizio, è subito déjà-vu: a metà tempo i padroni di casa si trovano sotto di due gol. Accorcia Campolucci su rigore, lo stesso che, appena rientrati, segna il 2-2. Il sorpasso corinaldese lo regala Emanuele Pettinari con il suo primo sigillo nel nazionale. Ma non passa un minuto e il Cerreto segna il 3-3. Il ritrovato equilibrio dura poco, Bacchiocchi riaccelera, 4-3. Mancini chiude la gara 5-3. Arrivederci al 6 gennaio con l’ultima giornata del girone di andata: l’Audax è atteso a Perugia in casa del Gatdch, mentre il Cus Ancona è pronto ad ospitare il Corinaldo. Classifica 10°g. Grifoni 24, Audax 19, Cus Ancona 18, Rieti, Recanati 17, Etabeta Fano 15, Gadtch 14, Corinaldo, Sangiorgio 12, Cus Macerata 10, Spes 8, Cerreto d’Esi 6.

Alice Mazzarini