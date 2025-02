L’Audax Senigallia gioca alla pari, ma è ko a Prato. Corinaldo sconfitto, bene Jesi e Cus Ancona

In serie A2 la sconfitta dell’Audax 1970 S.Angelo arriva nei minuti finali: nella 17esima giornata è il Prato ad avere la meglio (4-1). Venti punti a dividere le due squadre, venti punti di differenza che però non si sono visti. Nel primo tempo è l’Audax a mantenere per lungo tempo il pallino del gioco, tanto che è proprio Toppi a sbloccare l’incontro portando i suoi in vantaggio. Nella ripresa il Prato è deciso a riportare dalla sua il risultato, ma deve scontrarsi con la personalità del capitano senigalliese, il portiere Chiarizia. Dal canto loro, gli ospiti hanno sui piedi diverse occasioni per raddoppiare: Antronaco, Bikai, Medina, ma la palla non vuole proprio entrare, così, in contropiede arriva prima il pareggio poi il sorpasso dei padroni di casa. A due dal termine il tecnico marchigiano Daniel Martin sceglie il quinto di movimento, ma non basta a riportare la gara sui binari senigalliesi, arrivano altri due gol dalla squadra toscana che chiudono l’incontro. "Una partita dove abbiamo dimostrato che possiamo rimanere in questa categoria, dove però ci viene richiesta quella lucidità sotto porta che ancora non abbiamo", le parole di Simone Toppi, autore dell’unico gol senigalliese. Classifica 17esima gionata: Roma 41, Russi 33, Prato 30, Grosseto 26, Imolese 23, Rieti, Lucrezia 22, Grifoni 21, Potenza Picena 11, Audax, Pontedera 10.

In serie B il Corinaldo perde la gara e il secondo posto (scavalcato proprio dal Città di Chieti, avversario di giornata) a trenta secondi dalla fine. La squadra corinaldese, priva di tre titolari (Campolucci, Bronzini e Pettinari), conduce in lungo e in largo la gara, portandosi più volte sul doppio vantaggio, ma il quinto di movimento consegna agli abruzzesi il bottino pieno (7-6, doppietta di Rotatori e Bacchiocchi, una rete a testa per Mancini e Pianelli). Ritorna il sorriso in casa dello Jesi, assente dal 25 gennaio, quando vinse a Fano con l’Etabeta. Con il Cus Macerata termina 2-4 (tripletta di Carnevali e gol di Di Iorio) ed è attacco al podio (con il Corinaldo a riposo la prossima giornata). Vincente anche il Cus Ancona 5-2 al Teramo (tripletta Latini, un centro per Balzamo e Astuti). Classifica 17esima giornata: Faenza 33, Chieti 28, Corinaldo 27, Jesi 25, Etabeta Fano 24, Teramo, Recanati 22, Cus Macerata 20, Cus Ancona 19, Montegranaro 18, Real Dem 5.

Nella B femminile l’Atletico Chiaravalle torna in campo e scende dalla vetta: con la Virtus Romagna perde 2-0 indietreggiando al terzo posto. Classifica 14esima giornata: Futsal Hurricane 30, Romagna 28, Chiaravalle 27, Scandicci 21, Grisignano 27, Infinity 16, Bo Ca 14, Pisa 7, Terni 1.

Alice Mazzarini