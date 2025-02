L’Audax Senigallia riposa ma arriva l’ultimo posto. Corinaldo vince e oggi debutta in Coppa Italia

Il turno di riposo e la vittoria del Pontedera in casa della Buldog Lucrezia sono fatali in serie A2 per l’Audax 1970 Senigallia: per la squadra senigalliese la quindicesima giornata dice ultimo posto in classifica.

"Al di là del risultato delle partite di sabato, noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di portare a casa qualche punto da qui alla fine - le parole del capitano giallorosso, il portiere Emanuele Chiarizia -. È impensabile sperare di arrivare in fondo giocandosi la permanenza in categoria con sole due partite vinte. Sicuramente l’arrivo del nuovo mister (Daniel Martin), insieme ai due nuovi innesti (Medina e Pacenti), hanno portato una ventata di novità, anche se solo da questa settimana riusciremo a recuperare tutti dagli infortuni. Ci restano sette partite, che equivalgono a sette finali, e per provare a rimanere in A2 siamo chiamati a mettere tutto quello che abbiamo. Faremo i conti alla fine, l’importante è non mollare".

Classifica: Roma 37, Russi 30, Prato 27, Grosseto 24, Lucrezia 22, Grifoni 21, Imolese 17, Rieti 16, Pontedera, Potenza Picena 10, Audax 7.

In serie B, il Corinaldo va a Montesilvano, vince e torna. Una vittoria, quella con il Real Dem (2-9) firmata dalle triplette di Pianelli e Campolucci, dalla doppietta di Bronzini e dal gol di Mancini. "Abbiamo affrontato la gara con la giusta mentalità, dando una grande dimostrazione di squadra e di maturità", le parole di Filippo Bronzini. Archiviato l’incontro di campionato, ecco arrivare la Coppa Italia, traguardo storico per la società corinaldese. Questa sera gara da dentro o fuori in casa della capolista del girone, il Faenza. "Dobbiamo goderci questa opportunità, visto che per noi è una novità. Affrontiamo la prima della classe, ma noi come sempre daremo il massimo".

Sconfitte invece per Cus Ancona (foto) e Jesi: la prima, dopo tre vittorie di fila (Chieti, Corinaldo e Jesi) deve inchinarsi alla capolista, il Faenza (2-4); per lo Jesi, ancora una gara da zero punti, l’ultima a Montegranaro con l’Alumia (3-1).

Classifica: Faenza 27, Corinaldo 26, Chieti 25, Etabeta Fano 24, Jesi 21, Cus Macerata, Teramo 19, Recanati, Alumia Montegranaro 18, Recanati, Cus Ancona 16, Real Dem 4.

Sconfitta che non t’aspetti in serie B femminile: la capolista Atletico Chiaravalle perde in casa (e non lo faceva dal 3 novembre 2024) con lo Scandicci (1-4, per le marchigiane a segno Ramos). Classifica: Chiaravalle, Futsal Hurricane 27, Roma 25, Scandicci 18, Grisignano 17, Futsal Academy 16, Bo Ca 11, Cus Pisa 7, Terni 1.

Alice Mazzarini