L’Audax Senigallia vola in vetta. Ora c’è il derby con il Corinaldo

Lunga vita alla nuova capolista. L’Audax Senigallia vola più alto di tutte, ora a guardare le altre dall’alto in basso. Le vittorie (sette consecutive) della squadra senigalliese e, in contemporanea, le due sconfitte di fila dei Grifoni da Spello (ora scesi al secondo posto) permettono all’Audax di mister Petrolati di arrivare per la prima volta in vetta. E starsene lassù in solitaria. Gli ultimi tre punti arrivano dal campo dell’Etabeta Fano sconfitto 1-6 (doppietta di Antronaco, Massi, Paludo, Toppi, Olivi).

"È stata una grande prova di squadra: siamo stati bravi a gestire i momenti e a soffrire quando è stato necessario, altrettanto bravi a concludere a rete le occasioni create – le parole di Giacomo Pacenti, dal 2 febbraio di nuovo in giallorosso dopo quasi un anno di inattività –. Sono contento di essere tornato in campo. E’ stata una bella emozione".

Vince (in rimonta) anche il Corinaldo, prossimo avversario, nell’attesissimo derby di domani (al Pala Panzini di Senigallia alle ore 15), della capolista senigalliese. La doppietta di Micci e il gol di Mancini a venti secondi dal termine regalano al Corinaldo i tre punti ai danni del Sangiorgio. "Adesso sì, il calendario dice derby. Credo nelle classifiche quindi andremo a confrontarci con la più forte del momento. Prepariamoci bene e vedremo a che altezza saremo", il post gara di Michele Micci.

Tre punti anche per il fanalino di coda Cerreto d’Esi vincente sul Cus Ancona per 11-7. "Le assenze le avevamo, ma fa parte del gioco e non sono un alibi. Dobbiamo ammettere che il Cerreto ha meritato la vittoria al cospetto di un Cus Ancona che ha forse disputato la peggior partita della stagione - la riflessione di Carlo Ulivi, team manager della società anconetana -. Una brutta sconfitta, ma nessun dramma, un episodio negativo dobbiamo tramutarlo in un momento di crescita. Ora dobbiamo resettare e preparare al meglio la prossima gara, che ci vedrà ricevere la visita dell’ Eta Beta". Per il Cerreto: Cinconze (4), Sakuta (3), Da Silva (2), Trinei, Leite. Per il Cus Ancona: Latini (3), Gabella (2), Quercetti, Balzamo.

Altri risultati: Grifoni- Cus Macerata 1-4, Recanati-Gadtch Perugia 6-4, New Rieti-Spes Poggio Fidoni. Classifica 15°g. Audax 34, Grifoni 30, Recanati 26, Rieti 24, Cus Ancona 22, Corinaldo, Etabeta Fano 21, Cus Macerata 20, Spes Poggio Fidoni, Gadtch 17, Sangiorgio 16, Cerreto d’Esi 12.

Alice Mazzarini