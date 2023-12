Laura Bartoli sbarca nel Regno Unito con un documentario su Dickens

È stata riconosciuta a livello internazionale tra i maggiori esperti dell’autore britannico Charles Dickens ed stata scelta per affiancare l’attore David Harewood nel nuovo documentario di Sky Uk dedicato allo scrittore. Non ci vuole credere Laura Bartoli, giovane di Castelfidardo. In "Dickens in Italy with David Harewood" l’attore, noto per le sue interpretazioni in "Homeland" e "Blood Diamond", segue le tracce di Dickens in Italia, con particolare attenzione a Genova, dove l’autore soggiornò per oltre sei mesi. A guidarlo attraverso questa esplorazione rivelatrice è proprio Bartoli, che racconta al pubblico il profondo legame di Dickens con questa affascinante città. "Sono convinta – dice la giovane – di rappresentare l’incarnazione perfetta del concetto di "da cosa nasce cosa". Ho sempre abbracciato con entusiasmo tutto quello che amo, immergendomi completamente. Mi appassiona imparare e condividere storie. In Dickens ho scoperto una figura straordinaria che sento vicina a me proprio perché si dedicava con tutto il cuore a ogni progetto intrapreso. E’ stato un onore essere scelta per raccontare questo autore proprio al pubblico britannico, per il quale rappresenta un’istituzione".

La chiamata di Sky Uk rappresenta un riconoscimento importante per lei: con oltre 50mila follower sui social, in particolare Instagram e TikTok, è nota come divulgatrice e traduttrice specializzata nell’Ottocento inglese. Il suo è un percorso professionale fuori dagli schemi: dopo una laurea in Bocconi e un Master alla Manchester Business School, l’attività di divulgazione ha rappresentato il connubio delle competenze nel settore del marketing e l’amore per la letteratura inglese. La fidardense ha dedicato quattro anni alla traduzione dell’epistolario di Dickens e curato suoi racconti e lettere per diverse case editrici. Dickens è stato solo l’inizio: la passione e l’entusiasmo hanno portato Laura a firmare contenuti divulgativi legati all’Ottocento per l’Ambasciata britannica in Italia, l’Ente Britannico per il Turismo e Focus Storia. La sua missione culturale però non si limita all’online. Porta Dickens e il suo tempo a eventi, licei e università, per raccontare quello che i confini del programma scolastico non permettono di affrontare.