Laura, tetraplegica e il suo presepe "opera d’arte"

Un pennello in fronte, qualche pitturata su una tela bianca ed ecco che nasce "un’opera d’arte". Laura, 57 anni, tetraplegica. Un’enorme voglia di vivere, nonostante le difficoltà. Sguardo dolce, un cuore grande. La creatività e la fantasia sono il suo forte. E proprio per questo, prima delle feste, ha deciso di realizzare un presepe per gli amici di Castelferretti utilizzando la tecnica del "puntinismo", applicando i colori alla tela soltanto con il movimento della testa, dove le era stato legato uno speciale pennello.

Per Laura non è semplice comunicare. Eppure con i suoi gesti e le sue espressioni riesce a farsi comprendere al meglio dagli altri. Perché "con gli occhi e il sorriso – dice chi la conosce – è capace di azzerare ogni distanza". Certo, la grave tetraplegia incide. Ma lei la affronta quotidianamente coltivando le sue passioni. È molto giovanile, in barba dell’età che avanza. Ben curata. Tiene molto al suo aspetto. Per dialogare con gli altri si facilita con una tavoletta che si porta sempre con sé nella carrozzina. All’interno ci sono lettere, simboli, disegni che lei indica e che, per gli altri, sono facilmente individuabili. Laura è molto sensibile, una memoria di ferro come le sue spiccate facoltà mentali. Ed è anche una amica fedele, molto legata alle persone che incontra e le vogliono bene.

Compresi alle ospiti delle strutture assistenziali, oltre al personale medico e sanitario. "Sempre altruista – proseguono descrivendo la 57enne –, più preoccupata per gli altri che di sé". Laura, inoltre, è molto seguita dalla famiglia e da suo fratello Mario, in particolare dopo la scomparsa della loro mamma. Com’è arrivato un dipinto di Laura a Castelferretti? Conosce uno degli espositori del gruppo ‘Sognando il presepe’, che ha promosso l’esposizione delle rappresentazioni della Natività nelle vetrine, nei negozi e nei giardini della frazione. Presepi simbolo di rinascita e ripartenza, quest’anno, dopo quanto vissuto nel settembre scorso con la devastante alluvione.

Il presepio di Laura, invece, è a forma di disegno. Ed è stato posizionato, in modo da renderlo ben visibile a tutti, all’interno della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, molto frequentata dai fedeli. Un modo, questo, per far sì che la sua storia venga conosciuta e diffusa nella comunità, cui lei ha voluto dedicare un pensiero speciale nel periodo natalizio. I presepi castelfrettesi rimarranno visitabili ancora per pochi giorni (fino a mercoledì 8 gennaio) e, per trovarli, sarà necessario seguire la stella cometa gialla, apposta al di fuori delle singole attività che hanno aderito. Alle creazioni artigianali si è aggiunta quella di Laura, una nuova amica per Castelferretti.

Giacomo Giampieri