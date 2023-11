Laurea in memoria di Alice: "Amava aiutare gli altri"

Aiutare gli altri non era soltanto una "missione", una passione che avrebbe trasformato in un lavoro di lì a pochi anni. Bensì una dote, una qualità purissima della sua anima garbata e gioviale, che l’ha accompagnata quotidianamente tre le attività sociali e l’impegno in parrocchia. Con il dolore nel cuore, ma con un ricordo vivo grande quanto il suo sorriso, l’Università Politecnica delle Marche, domani mattina, conferirà una laurea alla memoria di Alice Fraternali, la studentessa 19enne di Pesaro scomparsa lo scorso 24 agosto a causa di un melanoma. Studiava da infermiera ad Ancona, stava tracciando il suo futuro in corsia una volta completato il corso di laurea triennale. Non ha fatto in tempo, fatale scherzo della vita. Aveva un "carattere determinato e dolce - spiegava il padre Claudio, nei giorni successivi alla tragica notizia – che, grazie al suo spirito guerriero ha sempre tranquillizzato la comunità e noi familiari sull’andamento della sua malattia. Era lei l’ago della bilancia della nostra famiglia, era lei che risolveva le cose", aveva aggiunto al Carlino, assieme alla moglie Natascia e l’altra figlia 16enne Emma, lacerati da un vuoto incolmabile. E invece quel brutto male, scoperto casualmente nel 2020 ma che negli ultimi due anni non aveva dato più sintomi, ha preso il sopravvento nell’estate trascorsa, spegnendo per sempre i sogni di Alice. Tante le passioni che coltivava. Dall’amore per l’Inter condiviso col padre, passando per l’animazione, il volontariato e il servizio che offriva al Palio dei Bracieri, in chiesa e nelle attività di quartiere, cui era molto legata. "Come ricordato dai familiari e conoscenti, la studentessa aveva il grande desiderio di aiutare gli altri, soprattutto chi soffre – hanno scritto ieri dall’Univpm, spiegando le ragioni del conferimento della laurea alla memoria di Alice -. Questa passione l’ha guidata nel suo percorso di studi e nella vita quotidiana, impegnandosi in attività sociali e presso la parrocchia di Borgo Santa Maria, suo luogo di nascita. La cerimonia di assegnazione della laurea si svolgerà giovedì 23 novembre, alle 13.15, nell’auditorium Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univpm, alla presenza di familiari ed amici. Il preside della Facoltà, professor Mauro Silvestrini, consegnerà la pergamena alla famiglia. A loro il cordoglio e l’affetto da parte di tutta la comunità universitaria".