Laureato per segreteria in scuola di specializzazione

Un addetto a funzioni di segreteria. Data scadenza: 251223. Codice offerta 4658391. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: borsa di ricerca. Addetto a funzione di segreteria - under 36 - disoccupato ai sensi del dlgs 1502015 - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll) residente nella regione Marche. L’azienda "e- train scuola italiana di alta formazione" con sede a Loreto ricerca un laureatoa triennale economia, lettere, mediazione linguistica o laureatoa in giurisprudenza per svolgere attività amministrativo-segretariali, back-office, acquisizione e redazione di documenti, gestione organizzativo del lavoro in supporto all’attività di direzione, gestione della corrispondenza. Conoscenza del pacchetto office e posta elettronica, possesso della patente b, 30 ore settimanali. Per candidarsi inviare cv al seguente indirizzo e-mail info@e-train.it.