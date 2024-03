Lauretta Giulioni ci sarà: "Tento il terzo mandato"

La sindaca Lauretta Giulioni ha confermato la volontà di correre per il terzo mandato. Oggi afferma: "Con riconoscenza ringrazio il comitato di cittadini che, con parole di apprezzamento, ha proposto la mia ricandidatura.

Accetto con piacere l’invito e confermo la mia disponibilità a rappresentare i cittadini moderati, civici, di vocazione centrodestra e quanti hanno apprezzato il lavoro di questi anni, per continuare a dare a Filottrano, sotto la mia guida, quel buon governo improntato sul fare che la città merita". L’impegno dell’amministrazione Giulioni per la città ha spinto diversi cittadini a dar vita a un comitato elettorale. Il gruppo già dieci giorni fa aveva così deciso di rinnovare la candidatura a primo cittadino dell’avvocato Giulioni: "Ora il comitato cercherà di convogliare il maggior numero possibile di consensi attorno al nome di Giulioni che sarà l’espressione di una lista civica aperta a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Filottrano", aveva detto. Da parte di Ivana Ballante, presidente del circolo comunale FdI, e Luca Natalucci, segretario comunale della Lega, era subito arrivata la replica: "Si legge che Giulioni sarebbe sostenuta da una componente a vocazione di centrodestra. In alcun modo faremo da stampella o potremo mai sostenere il sindaco uscente. In corsa poi c’è Silvia Lorenzini, già assessore alle Politiche Sociali e del Benessere, all’Istruzione e alla Famiglia, dopo la conclusione dei tavoli tematici che per mesi hanno coinvolto i cittadini nella campagna di ascolto promossa dai Giovani Democratici.