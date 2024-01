L’Aurora fa le prove da big. Sulla sua strada c’è Roseto

Inizia il girone di ritorno e si ripresenta l’autentico tour de force già verificatosi nel girone di andata per la General Contractor Jesi. Dopo aver terminato positivamente il 2023, la squadra di coach Marcello Ghizzinardi ha iniziato altrettanto bene il 2024 espugnando il parquet della Virtus Padova nella prima partita dell’anno, anche l’ultima della fase ascendente del torneo. Domani, alle ore 18, Jesi inizia in trasferta (PalaMaggetti) il ritorno contro una big del campionato, il Roseto attualmente secondo in classifica assieme al San Vendemiano con 26 punti, a due dalla capolista Ruvo di Puglia.

Il calendario d’altronde non era stato benevolo con la General Contractor, sorteggiata con alcune delle big del torneo proprio nelle prime giornate di campionato.

"Il calendario ci ha posto di fronte le squadre più forti del girone nelle prime giornate – evidenzia coach Ghizzinardi – e questo all’andata ci ha fatto faticare inizialmente. Il gruppo nel proseguo è cresciuto in organizzazione, certo Roseto resta un grande avversario, con il quale all’andata a lungo tuttavia siamo stati in partita".

Gli abruzzesi vinsero al PalaTriccoli 72-82 dopo un primo quarto di marca jesina (23-21) e un match comunque in sostanziale equilibrio per almeno metà (37-45 al 20’).

Certo il roster rosetano è davvero di grandissimo livello e la sua posizione in classifica non è certo inattesa: su tutti spicca il nome più prestigioso dell’intera B, il greco Vangelis Mantzaris, due volte vincitore dell’Eurolega e per anni nazionale ellenico.

Dopo i dubbi iniziali sulle sue condizioni fisiche, anche domenica scorsa il classe 1990 ha predicato basket con un 26 in valutazione frutto soprattutto di ben 10 assist. Ma Roseto non è solo lui: il pivot Poletti forma con l’ucraino Klyuchnyk una delle coppie di lunghi più devastanti della categoria, mentre l’ex Aurora Santiangeli è il solito pericoloso terminale offensivo: 13.8 punti e 4.2 rimbalzi per il classe 1991 che a Jesi ha giocato dal 2009 al 2016, raggiungendo pure l’Italia Sperimentale. Arbitrano Fiore di Pompei (Na) e Morra di San Giorgio a Cremano (Na).

Andrea Pongetti